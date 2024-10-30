Стали известны претендентки на роль новой Лары Крофт

На роль Лары Крофт в новом фильме претендуют Софи Тернер и Люси Бойнтон

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер и актриса Люси Бойнтон, известная своей ролью в «Богемской рапсодии», претендуют на роль Лары Крофт в перезапуске франшизы. Об этом сообщает портал Deadline.

По информации издания, в проекте режиссера «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж скорее всего снимется одна из них. При этом, известно, что персонаж будет не калькой с классической Лары Крофт в исполнении Анджелины Джоли, а новым персонажем, написанным сценаристами картины с нуля.

Выпуском нового фильма по игре Tomb Raider занимается Prime Video.

Ранее стало известно, что Софи Тернер заявила о готовности сняться в новом сезоне сериала «Игра престолов», но только при одном условии.