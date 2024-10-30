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09:23, 30 октября 2024Культура

Звездой «Кадетства» заинтересовались приставы

Актера сериала «Кадетство» Александра Головина разыскивают из-за штрафов

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актера Александра Головина, известного по сериалу «Кадетство» и франшизе «Елки», разыскивают приставы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, Головин не оплачивает штрафы от ГАИ больше года. За это время их накопилось более 100. Сейчас на артисте долг в размере 60 тысяч рублей. Уточняется, что чаще всего он превышает скорость, не пристегивается и пользуется за рулем телефоном. Известно, что в прошлом году Александр попал в ДТП.

Столичные приставы сейчас пытаются взыскать с Головина деньги, на него заведено несколько исполнительных производств. Комментировать ситуацию с долгами актер отказался.

Ранее стало известно, что другая звезда сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов задолжал крупную сумму по алиментам.

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      Андрей Шеньшаков
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