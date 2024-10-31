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10:21, 31 октября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал одно из самых унылых мест в мире

Блогер Лебедев назвал Канарские острова одним из самых унылых мест в мире

Фото: Unsplash

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал одно из самых унылых мест в мире. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Канарские острова — это одно из самых унылых мест вообще на Земле. Там *** [нечего] делать. Непонятно, зачем там в принципе люди живут», — заявил дизайнер.

По его словам, туристы едут на Канары, потому что это место очень разрекламировано. При этом, как утверждает Лебедев, на островах есть немного мест, интересных для посещения.

Дизайнер посоветовал путешественникам сделать выбор в пользу Азорских островов — архипелага в Португалии.

Ранее Лебедев назвал один из самых унылых городов на свете. Таковым блогер счел Дубай. Он сравнил пребывание в городе с жизнью в торговом центре из 2000-х годов.

До этого дизайнер заявил, что считает Швейцарию одной из самых скучных стран в мире. Лебедев признался, что не завидует людям, которые там живут.

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      Мария Большакова
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