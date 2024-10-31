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17:44, 31 октября 2024Экономика

Необходимость оплаты налога со льготной ипотеки разъяснили

Советник ЦБ Хайдер: налог с госипотеки взимается при наличии материальной выгоды
Виктория Клабукова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Налог со льготной ипотеки взимается при получении заемщиком материальной выгоды. В каких случаях она возникает, «Аргументам и фактам» разъяснила инвестиционный советник в реестре ЦБ Юлия Хайдер.

Налогообложение при оформлении ипотеки по госпрограммам, как рассказала эксперт, касается банковских служащих. «Налог с материальной выгоды в случае с ипотекой нужно платить не всем, а только банковским работникам, которые взяли льготный кредит в своем же банке», — поделилась она. Это объясняется тем, что ипотечник, находясь в трудовых отношениях с банком, получает материальную выгоду — возможность сэкономить на процентах по ссуде. «При текущих реалиях в такой ситуации ставка по ипотеке должна быть 14 процентов. Все, что ниже, — материальная выгода», — уточнила Хайдер.

Необходимость возникает и при взаимозависимых отношениях другого толка — все условия описаны в статье 212 Налогового кодекса. Налог составляет 35 процентов и высчитывается как разница между двумя третями ставки рефинансирования и ставкой по ипотеке. Работодатель удерживает его из зарплаты ежемесячно.

30 октября президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уплаты НДФЛ заемщиков, взявших жилищный кредит до 2025 года. По оценкам риелторов, выгоду от нововведения получит лишь небольшое число заемщиков.

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