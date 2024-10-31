Необходимость оплаты налога со льготной ипотеки разъяснили

Советник ЦБ Хайдер: налог с госипотеки взимается при наличии материальной выгоды

Налог со льготной ипотеки взимается при получении заемщиком материальной выгоды. В каких случаях она возникает, «Аргументам и фактам» разъяснила инвестиционный советник в реестре ЦБ Юлия Хайдер.

Налогообложение при оформлении ипотеки по госпрограммам, как рассказала эксперт, касается банковских служащих. «Налог с материальной выгоды в случае с ипотекой нужно платить не всем, а только банковским работникам, которые взяли льготный кредит в своем же банке», — поделилась она. Это объясняется тем, что ипотечник, находясь в трудовых отношениях с банком, получает материальную выгоду — возможность сэкономить на процентах по ссуде. «При текущих реалиях в такой ситуации ставка по ипотеке должна быть 14 процентов. Все, что ниже, — материальная выгода», — уточнила Хайдер.

Необходимость возникает и при взаимозависимых отношениях другого толка — все условия описаны в статье 212 Налогового кодекса. Налог составляет 35 процентов и высчитывается как разница между двумя третями ставки рефинансирования и ставкой по ипотеке. Работодатель удерживает его из зарплаты ежемесячно.

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