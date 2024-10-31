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17:24, 31 октября 2024Ценности

Натали Портман кардинально сменила имидж

Актриса Натали Портман продемонстрировала новую стрижку каре в Париже
Екатерина Ештокина (Редактор отдела "Ценности")

Фото: Federico Pestellini / Globallookpress.com

Американская актриса и звезда Marvel Натали Портман кардинально сменила имидж. Соответствующие снимки публикует People.

43-летняя артистка посетила 68-ю церемонию вручения премии «Золотой мяч» в театре Шатле в Париже. Для данного мероприятия знаменитость выбрала темно-синее бархатное платье с V-образным вырезом и плетеным поясом.

Свой образ актриса дополнила несколькими массивными серебряными кольцами. Вдобавок она продемонстрировала новую стрижку каре.

Ранее в октябре 43-летняя Натали Портман после развода вышла в свет в мини-платье. Звезда «Черного лебедя» посетила показ дизайнера Стеллы Маккартни в рамках Недели моды в Париже.

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