Актриса Натали Портман продемонстрировала новую стрижку каре в Париже

Американская актриса и звезда Marvel Натали Портман кардинально сменила имидж. Соответствующие снимки публикует People.

43-летняя артистка посетила 68-ю церемонию вручения премии «Золотой мяч» в театре Шатле в Париже. Для данного мероприятия знаменитость выбрала темно-синее бархатное платье с V-образным вырезом и плетеным поясом.

Свой образ актриса дополнила несколькими массивными серебряными кольцами. Вдобавок она продемонстрировала новую стрижку каре.

Ранее в октябре 43-летняя Натали Портман после развода вышла в свет в мини-платье. Звезда «Черного лебедя» посетила показ дизайнера Стеллы Маккартни в рамках Недели моды в Париже.