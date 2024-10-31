Невеста прослыла сумасшедшей из-за дресс-кода для гостей свадьбы

Невеста прослыла неуверенной в себе сумасшедшей из-за строгого дресс-кода свадьбы. Пост на эту тему появился на платформе Reddit.

Гостья анонимно рассказала, что получила приглашение со сводом правил относительно наряда. В частности, невеста запретила приглашенным надевать платья, демонстрирующие ноги или грудь. Комментаторы посчитали требования невесты чересчур строгими, о чем высказались под публикацией автора.

«Невеста похожа на сумасшедшую фанатичку с кучей комплексов», «Писать такое гостям — грубо!», «Почему она контроллирует то, во что гости хотят быть одеты?», «Если честно, она слишком грубая. Многие платья с декольте выглядят очень скромно», — высказывались пользователи сети.

В июле платье невесты за восемь тысяч рублей оценили фразой «это противозаконно».