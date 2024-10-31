Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:42, 31 октября 2024Ценности

Невестка Виктории Бекхэм снялась в костюме кролика Playboy

Невестка Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм снялась в костюме кролика Playboy

Фото: @nicolaannepeltzbeckham

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм снялась в откровенном костюме кролика Playboy. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя возлюбленная сына Бекхэм предстала перед камерой в черном атласном боди без бретелей, сочетая его с длинными перчатками из такого же материала. Помимо этого, знаменитость надела капроновые колготки в тон и воротник-бабочку.

Материалы по теме:
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

Образ завершили украшения и декоративные заячьи уши. Кроме того, Пельтц-Бекхэм надела парик оттенка блонд и нанесли макияж с графическими стрелками.

Ранее невестку Бекхэм уличили в копировании стиля свекрови. Комментаторы заявили, что такую стрижку носила сама Бекхэм, когда выступала на сцене в составе музыкальной группы Spice Girls.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по одному из ключевых мостов в Одесской области. ВСУ перехватили две ракеты из десяти

      Спецназовцы штурмовали дом с тремя находящимися под наркотиками дезертирами из зоны СВО

      Лукашенко призвал вывезти из Евразии ядерное оружие США

      В Чечне заявили о подарке Кадырову от главы Lamborghini и показали его

      В России ответили на расследование ФБР о планах вмешаться в выборы США

      Япония перенесла испытания многоразовой ракеты

      В Грузии предъявили обвинения участникам вбросов на выборах

      Жителям российского города дали советы по спасению при атаке БПЛА на автомобиль

      Подсчитаны траты россиян осенью

      Названы способы справиться с сезонной хандрой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше