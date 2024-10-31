Невестка Виктории Бекхэм снялась в костюме кролика Playboy

Невестка Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм снялась в костюме кролика Playboy

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм снялась в откровенном костюме кролика Playboy. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя возлюбленная сына Бекхэм предстала перед камерой в черном атласном боди без бретелей, сочетая его с длинными перчатками из такого же материала. Помимо этого, знаменитость надела капроновые колготки в тон и воротник-бабочку.

Образ завершили украшения и декоративные заячьи уши. Кроме того, Пельтц-Бекхэм надела парик оттенка блонд и нанесли макияж с графическими стрелками.

Ранее невестку Бекхэм уличили в копировании стиля свекрови. Комментаторы заявили, что такую стрижку носила сама Бекхэм, когда выступала на сцене в составе музыкальной группы Spice Girls.