Набиуллина предостерегла правительство от расширения льгот

Глава ЦБ Набиуллина: увеличить производство раздачей льготных кредитов не выйдет

Представления о том, что льготное кредитование само по себе способно увеличить производство и предложение в экономике, ошибочно, правительству необходимо избегать раздачи дешевых кредитов. Об этом во время выступления в Госдуме заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По ее словам, искушение усилить раздачу денег в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики понятно, но такая схема работает только при наличии свободного ресурса, как это произошло в пандемию. В настоящее время этого ресурса у страны нет.