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10:40, 31 октября 2024Экономика

Набиуллина предостерегла правительство от расширения льгот

Глава ЦБ Набиуллина: увеличить производство раздачей льготных кредитов не выйдет

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Представления о том, что льготное кредитование само по себе способно увеличить производство и предложение в экономике, ошибочно, правительству необходимо избегать раздачи дешевых кредитов. Об этом во время выступления в Госдуме заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По ее словам, искушение усилить раздачу денег в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики понятно, но такая схема работает только при наличии свободного ресурса, как это произошло в пандемию. В настоящее время этого ресурса у страны нет.

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      Платон Щукин
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