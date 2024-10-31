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11:03, 31 октября 2024Наука и техника

Раскрыта опасность микропластика для человека

Phys.org: микропластик потенциально опасен для человека

Фото: Unsplash

Эксперты раскрыли потенциальную опасность микропластика для здоровья человека. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Микропластик представляет собой мельчайшие частицы пластика размером менее пяти миллиметров, которые встречаются практически повсюду на Земле, в том числе в воде, почве, воздухе и даже пище. Ежедневно человек может контактировать с микропластиком, вдыхая или проглатывая его частицы, что вызывает опасения ученых. Накопление микропластика, как показывают исследования, возможно даже в кровеносных сосудах, что потенциально связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Для изучения последствий микропластика для здоровья проводились наблюдательные исследования и эксперименты на животных. Выяснилось, что микропластик может проникать через плаценту, оказываясь в тканях плода. Кроме того, была обнаружена возможная связь между накоплением микропластика в кровеносных сосудах и риском сердечного приступа и инсульта.

Тем не менее ученые предупреждают, что такие наблюдательные исследования не доказывают прямую причинно-следственную связь, и требуются дальнейшие исследования, чтобы подтвердить роль микропластика в возникновении этих заболеваний.

Опасения специалистов вызывает и состав микропластика: он представляет собой смесь полимеров и химических веществ, которые могут переносить другие токсичные загрязнители, оказывая так называемый эффект «троянского коня». В частности, по данным Коалиции ученых за эффективный договор о пластике, более четверти из 16 000 химических соединений, содержащихся в коммерческом пластике, опасны для здоровья человека.

Эксперты рекомендуют ограничить воздействие микропластика, избегая использования пластиковых бутылок, не нагревая пищу в пластиковой упаковке и предпочитая одежду из натуральных материалов.

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      Александр Еникеев
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