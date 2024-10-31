Вывоз бензина из России решили придержать

«Ъ»: правительство отказалось от идеи разрешить экспорт бензина до нового года

Продолжающиеся плановые и неплановые ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) заставили правительство отказаться от идеи разрешить экспорт бензина еще до нового года. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

Завершить работы на предприятиях к ноябрю не удастся, а как утверждает один из собеседников издания, в настоящее время нефтепереработка находится на минимальных уровнях. Таким образом, насытить внутренний рынок, что необходимо для поставок за рубеж, не выйдет, и если не придержать бензин внутри страны, то цены на него резко вырастут.

Впервые запрет на экспорт бензина на фоне резкого роста биржевых цен ввели в сентябре 2023 года. В ноябре эту меру отменили, но с 1 марта ввели вновь. После этого в мае действие запрета было приостановлено, однако с 1 августа действие ограничения не продлили.

Предполагалось, что экспортный запрет распространится на август-октябрь, но еще до приближения к этой точке меру продлили до конца года. К настоящему времени биржевые цены на бензины Аи-92 и Аи-95 отошли от максимальных за год уровней, но чистая маржа продаж этого топлива на заправках до сих пор не стала положительной (нулевая для Аи-92 и отрицательная для Аи-95), а рост розничных цен опережает инфляцию.

Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов уверен, что запрет не отменят, потому что в оптовом сегменте топливо немедленно подорожает. Виктор Катона из Kpler добавил, что нужно учитывать и рост акцизов на топливо с нового года, что подстегнет цены, а, значит, сделает вопрос экспорта более чувствительным.

Ранее портфельный управляющий Дмитрий Скрябин попросил не ждать падения цен на бензин или остановку их роста до конца года. По его мнению, падение мировых цен на нефть напрямую на связано с ситуацией внутри России, а больше поводов для удешевления топлива не просматривается. Впрочем, также он считает и ускорение роста цен.