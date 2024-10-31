Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:02, 31 октября 2024Экономика

Вывоз бензина из России решили придержать

«Ъ»: правительство отказалось от идеи разрешить экспорт бензина до нового года

Фото: Unsplash

Продолжающиеся плановые и неплановые ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) заставили правительство отказаться от идеи разрешить экспорт бензина еще до нового года. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

Завершить работы на предприятиях к ноябрю не удастся, а как утверждает один из собеседников издания, в настоящее время нефтепереработка находится на минимальных уровнях. Таким образом, насытить внутренний рынок, что необходимо для поставок за рубеж, не выйдет, и если не придержать бензин внутри страны, то цены на него резко вырастут.

Материалы по теме:
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?
21 сентября 2023
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

Впервые запрет на экспорт бензина на фоне резкого роста биржевых цен ввели в сентябре 2023 года. В ноябре эту меру отменили, но с 1 марта ввели вновь. После этого в мае действие запрета было приостановлено, однако с 1 августа действие ограничения не продлили.

Предполагалось, что экспортный запрет распространится на август-октябрь, но еще до приближения к этой точке меру продлили до конца года. К настоящему времени биржевые цены на бензины Аи-92 и Аи-95 отошли от максимальных за год уровней, но чистая маржа продаж этого топлива на заправках до сих пор не стала положительной (нулевая для Аи-92 и отрицательная для Аи-95), а рост розничных цен опережает инфляцию.

Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов уверен, что запрет не отменят, потому что в оптовом сегменте топливо немедленно подорожает. Виктор Катона из Kpler добавил, что нужно учитывать и рост акцизов на топливо с нового года, что подстегнет цены, а, значит, сделает вопрос экспорта более чувствительным.

Ранее портфельный управляющий Дмитрий Скрябин попросил не ждать падения цен на бензин или остановку их роста до конца года. По его мнению, падение мировых цен на нефть напрямую на связано с ситуацией внутри России, а больше поводов для удешевления топлива не просматривается. Впрочем, также он считает и ускорение роста цен.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Вас разочарует увиденное». Небензя пригласил постпреда Британии в Россию после ее слов о нищете

      Маск предсказал будущее США после выборов

      На Западе объяснили разницу в мирных планах Трампа и Харрис по Украине

      В России стало сложно продавать госдолг

      Выманивший 19 миллионов рублей у актрисы из Москвы мужчина попал в колонию

      Президент Аргентины уволил главу МИД из-за поддержки Кубы в ООН

      Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в российской пятиэтажке

      МИД заявил о готовности России помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем

      На Украине раскрыли место нового Майдана

      Инфраструктура получила повреждения в подконтрольной Киеву части Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше