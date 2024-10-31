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10:53, 31 октября 2024Экономика

В Москве разбушуется стихия

Синоптик Тишковец: в пятницу столицу атакует циклон «Мартина»

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Москву в пятницу, 1 ноября, атакует североатлантический циклон «Мартина», который принесет половину месячной нормы осадков. Об этом в Telegram-канале рассказал синоптик Евгений Тишковец.

Атмосферный вихрь придет в столичный регион примерно в 4:00 утра, преодолев за сутки расстояние более тысячи километров — от акватории Ботнического залива до Верхневолжья, объяснил синоптик. Он пообещал столице мокрый снег, примерно к 9:00 переходящий в интенсивные дожди. С утра также ожидается ухудшение видимости примерно до километра.

Температура воздуха в столице предстоящей ночью ожидается на уровне от нуля до плюс трех градусов, днем повысится до плюс 6-9 градусов. Вечером порывы ветра будут достигать штормовых 16-21 метров в секунду, а атмосферное давление рухнет с 741 до 722 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

«Дальше – хуже!» — пообещал синоптик. В выходные днем температура понизится до нуля, по ночам будет опускаться ниже нуля. Ожидается сильная гололедица, дожди перейдут в снегопады. Временный снежный покров начнет формироваться с воскресенья, 3 ноября, а в начале следующей недели достигнет 4-6 сантиметров.

Ранее москвичей и жителей Санкт-Петербурга предупреждали об опасной погоде с резкими перепадами давления.

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      Мария Черкасова
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