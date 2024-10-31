Выманивший 19 миллионов рублей у актрисы из Москвы мужчина попал в колонию

Суд дал 5 лет колонии мошеннику, выманившему 19 млн рублей у актрисы из Москвы

Талицкий районный суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии общего режима Артема Ширинова, который в составе банды мошенников выманил у актрисы из Москвы 19 миллионов рублей. Об этом стало известно Ura.ru.

Мужчину признали виновным по статьям о мошенничестве и краже. Дело рассматривалось в особом порядке, так как фигурант признал вину и заключил сделку со следствием.

Как установил суд, в сентябре 2023 года Ширинов вместе с подельниками заставил одну из актрис Московского театра перевести ему 19 миллионов рублей. Для этого женщине пришлось взять кредит, а также продать принадлежавший ей автомобиль BMW X1 и квартиру.

Кроме того, злоумышленникам вменяют кражу в размере 1,5 миллиона рублей у жителя Урала.

Ранее сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении неизвестных, которые позвонили женщине-профессору из Чебоксар и убедили перевести им более 11 миллионов рублей.