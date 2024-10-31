Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:50, 31 октября 2024Силовые структуры

Выманивший 19 миллионов рублей у актрисы из Москвы мужчина попал в колонию

Суд дал 5 лет колонии мошеннику, выманившему 19 млн рублей у актрисы из Москвы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Талицкий районный суд Свердловской области приговорил к пяти годам колонии общего режима Артема Ширинова, который в составе банды мошенников выманил у актрисы из Москвы 19 миллионов рублей. Об этом стало известно Ura.ru.

Мужчину признали виновным по статьям о мошенничестве и краже. Дело рассматривалось в особом порядке, так как фигурант признал вину и заключил сделку со следствием.

Как установил суд, в сентябре 2023 года Ширинов вместе с подельниками заставил одну из актрис Московского театра перевести ему 19 миллионов рублей. Для этого женщине пришлось взять кредит, а также продать принадлежавший ей автомобиль BMW X1 и квартиру.

Кроме того, злоумышленникам вменяют кражу в размере 1,5 миллиона рублей у жителя Урала.

Ранее сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении неизвестных, которые позвонили женщине-профессору из Чебоксар и убедили перевести им более 11 миллионов рублей.

***
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Вас разочарует увиденное». Небензя пригласил постпреда Британии в Россию после ее слов о нищете

      Обнаружена вращающаяся с рекордной скоростью звезда

      Маск предсказал будущее США после выборов

      На Западе объяснили разницу в мирных планах Трампа и Харрис по Украине

      В России стало сложно продавать госдолг

      Выманивший 19 миллионов рублей у актрисы из Москвы мужчина попал в колонию

      Президент Аргентины уволил главу МИД из-за поддержки Кубы в ООН

      Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в российской пятиэтажке

      МИД заявил о готовности России помочь в установлении мира между Ливаном и Израилем

      На Украине раскрыли место нового Майдана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше