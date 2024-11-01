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00:12, 1 ноября 2024Наука и техника

Раскрыта история астероида Рюгу

JAXA: на астероиде Рюгу обнаружили древние вещества
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: ISAS / JAXA

Ученые из Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA проанализировали образцы астероида Рюгу, чтобы раскрыть его состав и историю. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые установили, что образцы Рюгу содержат древнейший материал Солнечной системы, возраст которого достигает 4,6 миллиарда лет. Астероид состоит из углеродистых материалов и органических веществ, а также имеет водосодержащие минералы, указывающие на наличие воды в его истории. Эти данные позволяют изучить процессы, происходившие в ранней Солнечной системе, и дают возможность лучше понять, как формировались планеты и условия, способствовавшие возникновению жизни.

Для исследования образцов Рюгу ученые применили спектроскопию и усовершенствованный источник фотонов (APS) Аргоннской национальной лаборатории. Этот метод использует рентгеновские лучи, испускаемые фотонами, разогнанными почти до скорости света. Подобный подход позволяет ученым выявить структурные и химические характеристики минералов астероида и оценить, как они изменялись со временем.

В ходе анализа ученые обнаружили, что Рюгу имеет пористую структуру, свидетельствующую о том, что родительское тело астероида содержало лед, который постепенно таял под воздействием радиоактивного нагрева. В этом процессе вода вступала в химические реакции с минералами, что привело к формированию водосодержащих минералов. Включения углекислого газа в кристаллах подтверждают, что родительское тело образовалось в холодной внешней части Солнечной системы, где H₂O и CO₂ находятся в твердом виде.

Исследование также показало, что около миллиарда лет назад произошло катастрофическое столкновение, разрушившее родительское тело астероида. Это столкновение превратило Рюгу в так называемый обломочный астероид — агрегат фрагментов, выброшенных в результате удара. Материалы Рюгу происходят из разных слоев его родительского тела, что добавляет к пониманию процессов эволюции астероидов в Солнечной системе.

Эти результаты дают уникальную возможность проследить долгую историю Рюгу, начиная с формирования его родительского тела вскоре после рождения Солнечной системы. Анализ образцов помогает ученым понять, какие условия могли способствовать возникновению органических веществ и воды, необходимых для зарождения жизни на Земле.

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