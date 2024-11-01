Футболист сборной России назвал сумму трат в месяц

Футболист Дивеев заявил, что расходует от 150 до 300 тысяч на двоих с женой

Защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев назвал сумму трат в месяц. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что расходует от 150 до 300 тысяч на двоих. «Мы с женой готовим дома, редко ездим в рестораны. За месяц, может быть, выйдем два раза», — добавил Дивеев, отметив, что считает приготовление еды веселым занятием.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В составе команда он стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны. К играм за сборную России защитник привлекается с 2020 года.

Ранее главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка раскрыл сумму ежемесячных трат. По словам чешского специалиста, он укладывается в 500 евро.