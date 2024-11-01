Названы главные изобретения 2024 года

Time назвал прозрачный ТВ, AirPods Pro 2 и тройной смартфон изобретениями года

Авторы американского журнала Time назвали лучшие изобретения 2024 года. Список доступен на сайте издания.

Журналисты медиа проанализировали технологии, устройства, изобретения 2024 года и выбрали 200 самых главных. Их разделили по категорями. Так, в раздел потребительской электроники попали складывающийся втрое смартфона Huawei Mate XT, прозрачный телевизор LG Signature, экшен-камера Insta360 X4.

Среди устройств для людей с ограниченными возможностями выделили наушники AirPods Pro 2, которые можно использовать в качестве слухового аппарата, экзоскелет Arc'teryx and Skip MO/GO. В качестве основных изобретений для развлечений отметили карт Segway GoKart Pro 2, беспроводные наушники Sonos Ace, книгу с цветным E-Ink экраном Rakuten Kobo Libra Colour.

Также в список в разных категориях попали вакцина R21/Matrix-M для борьбы с малярией, тестер качества воды LifeStraw Sip, умный кошачий туалет Whisker Litter-Robot 4, выращенное в лаборатории мясо Meatable Opti-Ox, гаджет для профилактики рака кожи DermaSensor, робот-хирург Medical Microinstruments Symani Surgical System, умные очки Xreal Air 2 Ultra.

В октябре выяснилось, что Китай стал лидером в мире по числу научных технологических публикаций по действующим внутренним патентам. Так, на долю КНР приходится 48 процентов самых цитируемых в мире исследований в области передовых авиационных двигателей, включая гиперзвуковые.