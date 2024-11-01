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00:30, 1 ноября 2024Спорт

Медведева сообщила о расставании с бойфрендом

Фигуристка Медведева сообщила о расставании с бойфрендом Чигиревым
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал Evgenia Medvedeva

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о расставании с бойфрендом. Ее слова приводит журнал Hello.

Спортсменка рассказала, что прекратила отношения с фигуристом Дмитрием Чигиревым. «Я сейчас девушка свободная, как и все мечтаю о большой любви и счастливой семье», — заявила 24-летняя Медведева.

Медведева рассекретила отношения с Чигиревым летом 2023 года. На выложенном ролике можно увидеть, как отдыхающая на Мальдивах пара обнимается и целуется.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. Победу в состязании одиночниц тогда одержала ее соотечественница Алина Загитова.

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