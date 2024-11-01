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04:46, 1 ноября 2024Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 36 шайб

Овечкин забросил 858-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 36 шайб
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Danny Murphy/ Icon Sportswire / Global Look Press

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 858-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сократив отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до 36 голов. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс» российский нападающий отметился одной заброшенной шайбой при счете 5:3 в пользу «Вашингтона». Матч завершился уверенной победой «Кэпиталз» со счетом 6:3.

Капитан столичного клуба довел общее число своих шайб в лиге до 858. Рекордсменом остается Гретцки, на его счету 894 шайбы в 1487 матчах регулярного чемпионата.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры россиянин играет за «Вашингтон». В 2018 году он стал обладателем первого для «Кэпиталз» Кубка Стэнли. В девяти матчах текущего сезона нападающий забросил пять шайб и сделал пять результативных передач.

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