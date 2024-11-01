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10:45, 1 ноября 2024Спорт

В Брунее сделали заявление об участии сборной в матче с Россией

В сборной Брунея опровергли участие в матче с Россией в любительском составе
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Руководитель отдела соревнований ассоциации футбола Брунея Эммиелия Картиена сделал заявление об участии национальной сборной в товарищеском матче с Россией. Ее слова приводит Sport24.

Картиена опровергла участие в матче с Россией в любительском составе. Она поделилась, что на данный момент происходит отбор игроков и главный тренер сосредоточился на лучших талантах из Суперлиги Брунея.

«В Россию поедет несколько перспективных игроков, а два-три футболиста будут недоступны на эту игру из-за личных обязательств, таких как свадьба и другие срочные дела», — рассказала она, отметив, что предыдущая информация была не совсем точной.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) предостерегли Футбольную ассоциацию Брунея от того, чтобы отправить на матч полупрофессиональных игроков. В организации напомнили условия договора, по которому соперник россиян обязан быть представлен первой сборной.

Сборная России сыграет с Брунеем 15 ноября в Краснодаре. Спустя четыре дня команда Валерия Карпина в Волгограде встретится с Сирией.

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