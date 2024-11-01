В КНР рассказали об отношении граждан Китая к России

Опрос университета Цинхуа: китайцы благосклонней относятся к России, чем к США

Граждане Китая благосклонней относятся к России чем к США и Японии. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения «Китайский взгляд на международную безопасность 2024», проведенный Центром международной безопасности и стратегии университета Цинхуа.

Исследование проводилось онлайн. Опрос длился 15 дней, в нем приняли участие 5646 человек.

Почти 66 процентов респондентов охарактеризовали свое отношение к России как «очень благоприятное» и «скорее благоприятное». В то же время 75 и 80 процентов опрошенных выразили «довольно неблагоприятный» или «крайне неблагоприятный» взгляд в отношении США и Японии.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС заявил, что за прошедшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав разные испытания переменчивой международной обстановки, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный и уникальный характер.