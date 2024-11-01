В России выросли продажи автомобилей «Москвич»

«Москвич» нарастил продажи своих автомобилей в России на 4,4 % в октябре

По итогам октября 2024 года суммарные объемы продаж автомобилей «Москвич» в России выросли на 4,4 процента в сравнении с предыдущим месяцем и составили 2,4 тысячи единиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы российского автоконцерна.

За отчетный период компания реализовала на внутреннем рынке более 200 флагманских машин: свыше 130 седанов «Москвич-6» и более 100 электромобилей «Москвич-3е». За первые десять месяцев концерн продал в общей сложности почти 18 тысяч своих автомобилей. За это время реализация «Москвича-6» составила 1,7 тысячи экземпляров, «Москвича-3е» — свыше 1,1 тысячи, резюмировали в пресс-службе завода.

В настоящее время в линейке завода «Москвич» числятся три модели. Помимо «Москвича-6» и «Москвича-3е», концерн также производит кроссоверы «Москвич-3». На конец этого года запланировано начало выпуска семиместного кроссовера «Москвич-8».

В сравнении с сентябрем продажи российского концерна в октябре увеличились почти на 150 единиц. За первый месяц осени компания продала 2252 автомобиля. По итогам 2024 года в компании ожидают продажи в объеме 27 тысяч машин. Что касается перспектив на 2025-й, то, по прогнозу коммерческого директора концерна Максима Златокрыльца, реализация машин этого бренда в России может вырасти до 35-40 тысяч единиц.