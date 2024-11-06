Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:29, 6 ноября 2024Наука и техника

Предложен новый способ извлечь энергию из черной дыры

arXiv: в черных дырах обнаружили новый механизм генерации энергии
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: buradaki / Shutterstock / Fotodom  

Ученые предположили существование нового способа извлечь энергию из черной дыры наряду с механизмом Пенроуза. Результаты исследования опубликованы на сайте arXiv.

Вращение черной дыры искажает пространство-время вокруг себя, влияя на движение объектов поблизости. Даже если объект свободно падает в черную дыру, его траектория будет искривлена благодаря явлению, называемому увлечением инерциальных систем отсчета, заставляя его двигаться по орбитальной траектории с нарастающей скоростью. Этот эффект приводит к тому, что черная дыра передает часть энергии своего вращения объекту, что является частью механизма Пенроуза.

Астрофизики обнаружили, что аккреционный диск, состоящий из ионизированного газа и пыли, способен генерировать мощное магнитное поле за счет вращательного движения. При этом увлечение инерциальных систем отсчета оказывает влияние на разные части диска: внутренняя часть начинает двигаться быстрее, чем ожидалось, а внешняя — медленнее. Это создает относительное движение ионизированной материи относительно магнитного поля.

Такое взаимодействие между магнитным полем и аккреционным диском вызывает эффект динамо, при котором дополнительная энергия передается от вращающейся черной дыры к диску. Ученые отметили, что это усиливает электромагнитную активность системы, генерируя больше энергии, чем предсказывалось ранее.

Хотя влияние увлечения инерциальных систем отсчета незначительно для черных дыр звездной массы, оно становится важным для сверхмассивных черных дыр. Именно в этих случаях эффект достаточно велик, чтобы можно было наблюдать его проявление в квазарах и анализировать энергетические спектры, где видны разрывы и аномалии.

Это открытие помогает объяснить, каким образом черные дыры и квазары генерируют огромное количество энергии, наблюдаемой астрономами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп победил на выборах в США

      В Санкт-Петербурге решили застроить жильем территорию с памятником архитектуры

      США уличили в желании установить господство над Европой

      Россиянам посоветовали по возможности покупать биткоины

      В России оценили последствия снятия запрета на метанол в «незамерзайке»

      Необходимость покупки новой консоли PlayStation оценили

      Валюта одной страны обвалилась на фоне избрания Трампа президентом США

      Нашедшие первого официально работающего кота в России получили 170 тысяч рублей

      В МИД России высказались о будущем сотрудничестве с Трампом

      Внешний вид 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше