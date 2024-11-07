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16:57, 7 ноября 2024Из жизни

Семья отвоевала дом мечты у тысячи летучих мышей

В США семья больше года боролась за дом мечты с тысячью летучих мышей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: wirestock / freepik

В штате Вашингтон, США, семье больше года пришлось бороться с тысячью летучих мышей за дом мечты. О том, как людям удалось отвоевать здание у животных, рассказывает The Washington Post.

Том Риккен и Маккензи Пауэлл долгое время жили в маленьком трейлере и решили переехать, когда у них родился сын. В 2023 году им удалось найти, как им тогда казалось, выгодное предложение и купить четырехэтажный дом за 850 тысяч долларов (83,5 миллиона рублей).

Въехав в новое жилище с пятимесячным Робби, Пауэлл и Риккен поняли, что живут в доме не одни. Множество летучих мышей поселились в нем еще до приезда семьи. По оценке специалистов, дом стал местом обитания для как минимум четырех видов летучих мышей.

Пауэлл и Риккен решили устроить капитальный ремонт и начали сносить стены. В них обнаружилось огромное количество останков животных. Оказалась, что проблема с летучими мышами преследовала этот дом с 2018 года. Во время сделки купли-продажи прежние владельцы просто скрыли эту информацию.

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Из-за этого открытия всем членам семьи пришлось сделать дорогостоящие прививки от бешенства, переносчиком которого в том числе являются и летучие мыши. Опасаясь за здоровье ребенка, Пауэлл вернулась с ним в старый трейлер. Риккен тем временем продолжал бороться с летучими мышами. Дело осложнялось тем, что законы штата запрещают истреблять этих животных. Их можно только выгонять из зданий, причем только в те месяцы, когда они не заботятся о детенышах.

В октябре 2024 года семья снова въехала в дом. Мужчина отметил, что избавился от всех мышей, но до сих пор не верит в это и вздрагивает от любого шороха в комнатах, боясь увидеть старого врага.

Ранее сообщалось, что семья из Испании услышала странный звук за окном в доме и сделала ужасающее открытие. Там десятки летучих мышей соорудили свое гнездо.

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