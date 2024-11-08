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22:46, 8 ноября 2024Россия

Мишустин назначил нового министра науки и высшего образования

Мишустин назначил Могилевского министром науки и высшего образования России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Российский премьер Михаил Мишустин назначил новым министром науки и высшего образования РФ Константина Могилевского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что глава правительства освободил от этой должности Григория Трубникова.

Ранее Михаил Мишустин сменил руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) и назначил новым главой ведомства Олега Казанова. Предыдущим руководителем Роснедр был Евгений Петров.

В сентябре Мишустин назначил Елену Грудинину, занимавшую должность директора департамента управления имуществом Минобрнауки, новым заместителем главы ведомства.

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