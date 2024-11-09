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18:18, 9 ноября 2024Россия

Московская клиника предложила бесплатно оплодотворить клиенток спермой Павла Дурова

Клиника в Москве предложила оплодотворить клиенток биоматериалом Павла Дурова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Одна из московских клиник предложила клиенткам бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской спермы основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. На это обратил внимание Telegram-канал «Москва 24/7».

В посте сообщается, что все расходы за процедуру якобы взял на себя сам бизнесмен. Чтобы получить услугу, также придется пройти отбор.

Ранее американский миллиардер Илон Маск решил последовать примеру Павла Дурова и стать донором спермы.

В конце июля создатель Telegram узнал, что оказался отцом более 100 биологических детей. Он пояснил, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы, чтобы семья могла завести ребенка, и после этого зарегистрировался в программе донорства, что позволило более чем ста парам в 12 странах завести детей. Бизнесмен заявил, что планирует открыть код своей ДНК, чтобы его биологические дети могли легче найти друг друга.

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