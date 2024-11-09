Роспотребнадзор высказался о присутствии вируса Коксаки в России

Глава Роспотребнадзора Попова: рисков распространения вируса Коксаки в РФ нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о присутствии вируса Коксаки в России. Ее слова передает ТАСС.

«На сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в Российской Федерации, включая вирус Коксаки, нет», — сообщила Попова.

Как рассказала глава Роспотребнадзора, в этом году наблюдался незначительный подъем заболеваемости подобными инфекциями. На сегодняшний день этот подъем ушел, он завершился в середине сентября, добавила она.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал главную опасность вируса Коксаки. Он предупредил, что это заболевание может провоцировать осложнения на мозг и сердце.

В начале ноября в России выявили единичные случаи заражения вирусом Коксаки. Это разновидность энтеровируса, которая сопровождается кашлем, повышенной температурой, болью в горле и сыпью.