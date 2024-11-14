Началось формирование второго потока обучения на программе «Время героев»

Программа «Время Героев» объявила дополнительный набор

14 ноября состоялось заседание Общественного совета программы «Время героев», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. В ходе заседания было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока, который завершился 5 ноября.

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко рассказал, что отбор участников второго потока будет осуществляться из разных категорий участников.

«По итогам отбора на первый поток программы у нас уже есть группа участников с хорошими оценками. Они успели подать заявку, но набор на поток был уже завершен. Они автоматически становятся участниками нового отбора. Все заявления, поданные весной этого года, мы засчитываем. Также добавляются участники, которые весной не полностью прошли регистрацию – заявление подали, но тестирование по какой-то причине пройти не успели. Многие из них выполнили задания в пунктах дистанционной оценки в филиалах РАНХиГС или в филиалах фонда "Защитники Отечества". Таких участников у нас набралось 700–800 человек. Теперь они смогут пройти отбор на второй поток. Есть группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний, квалификации. Мы им всем предложили программу заочного дистанционного обучения в Президентской академии. Несколько тысяч человек прошли за это время программу обучения. Само по себе обучение не дает гарантии попадания в Программу, но нам видно, как они учились и как сдали экзамены. Можно сказать, что они получают второй шанс попасть в основной состав программы "Время героев". Кроме этих трех категорий мы объявляем отбор второго потока для тех, кто весной вообще не услышал, не поверил, не подумал – мы говорим им добро пожаловать на программу», – обратился Сергей Кириенко.

Он также объявил, что прием заявок для новых участников откроется 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров напомнил, что программа была инициирована на самом высоком уровне и подвел итоги второго модуля обучения первого потока.

«Программа "Время героев" реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Ее главная цель – подготовка руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Недавно завершился второй образовательный модуль программы, по результатам которого мы видим искреннюю вовлеченность участников в обучение и желание развивать свои профессиональные компетенции. Уже во время обучения 12 человек из первого потока получили назначения на новые должности, в том числе руководителей регионов. Уверен, что это только начало и все участники смогут проявить себя и мы увидим впечатляющие результаты. Благодарю членов Общественного совета за вовлеченность в развитие программы», – отметил он.

Для участия в программе «Время героев» прошедшей весной было подано более 44 тысяч заявок, из них в первый поток обучения попали 83 человека. Они отбирались по следующим критериям: личные заслуги, мужество и проявленный героизм; управленческий опыт; управленческий потенциал.

Теперь начинается формирование второго потока обучения. Дополнительная регистрация откроется 15 ноября и продлится до 12:00 по московскому времени 15 января 2025 года. Все, кто уже подавал заявку на участие в отборе, полностью завершил этот этап, включая тестирование, и получил по его итогам отчет, смогут актуализировать свои личные данные (звания, должности, информацию о наградах) и будут рассматриваться как кандидаты на обучение во втором потоке. Повторно подавать заявку не нужно.

Отдельно будут рассматриваться участники, успешно завершившие дистанционное обучение и показавшие высокие результаты. Те из кандидатов, кто не смог завершить какой-либо из этапов отбора, получат такую возможность – заполнить анкету и написать эссе можно будет в личном кабинете, а пройти тестирование – в пунктах дистанционной оценки (ПДО). Всего 90 ПДО работают в разных городах России. В зависимости от региона они могут находиться в филиалах Президентской академии или в филиалах Государственного фонда «Защитники Отечества».

Для участников СВО, находящихся на передовой, будет предусмотрена дополнительная возможность пройти тестирование в особом порядке. Ветераны и участники СВО, в настоящее время не находящиеся на передовой, могут посетить ПДО и при необходимости пройти полную процедуру регистрации и отбора в очном формате. Требования ко всем новым участникам сохраняются те же, что и на старте программы: гражданство Российской Федерации, наличие законченного высшего образования, опыта управления людьми и участия в боевых действиях в рамках СВО.

Весной 2025 года состоится заседание Общественного совета, на котором будет утвержден состав следующего потока обучения на магистерской программе «Время героев».