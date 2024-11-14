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05:27, 14 ноября 2024Мир

Россия одержала победу над Литвой за место в одном из ключевых комитетов ООН

Россия опередила Литву и получила место в одном из ключевых комитетов ООН
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия опередила Литву и получила место в одном из ключевых комитетов ООН — по программе и координации. Об этом сообщает российская миссия при Всемирной Организации, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Россию избрали в комитет на 2025-2027 годы. По итогам голосования в Генассамблее Россия одержала победу над Литвой со счетом 104 на 83.

Также членом комиссии по международной гражданской службе на период 2025-2028 годов стал директор департамента кадров Министерства иностранных дел РФ Андрей Иванов. Кроме того, отмечается, что членом пенсионного комитета персонала ООН на тот же срок полномочий утвержден зампостпреда России при ООН Дмитрий Чумаков.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Встреча прошла на 29-й сессии Конференции Всемирной организации по изменению климата (COP29) в Баку.

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