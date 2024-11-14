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05:11, 14 ноября 2024Мир

В МИД оценили возможность выхода России из ОБСЕ

МИД РФ: некоторые страны хотят, чтобы Россия вышла из ОБСЕ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец оценил потенциал выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, различного рода обсуждени на этот счет идут давно. Он отметил, что некоторые страны-участницы ОБСЕ рассчитывают на развитие событий именно по такому сценарию. «Уход нашей страны из ОБСЕ подавался бы ими в качестве крупной дипломатической победы», — сказал он.

Кобринец добавил, что призывы выйти из ОБСЕ звучат и внутри российского общества. Он пояснил, что это продиктовано разочарованием в работе этой организации. По его словам, нынешняя «кризисная ситуация» в ОБСЕ во многом оказалась результатом недальновидной конфронтационной политики коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами. Он считает, что на сегодняшний день к организации перестали относиться как к площадке для взаимоуважительного диалога, и теперь она используется для продвижения интересов и повестки дня Европейского союза и НАТО.

При этом Кобринец считает, что решение России выйти из ОБСЕ не будет способствовать устранению накопившихся проблем в области безопасности и снижению напряженности в Евро-Атлантике. По его мнению, нельзя уступать эту площадку оппонентам.

Ранее исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Игорь Капырин заявил, что ОБСЕ находится в кризисе, поскольку отошла от своих первоначальных задач. «В Европе нет сотрудничества, нет безопасности и нет возможности обсуждать отсутствие и того, и другого», — отметил он.

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