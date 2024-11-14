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05:44, 14 ноября 2024Мир

В МИД рассказали о взаимодействии с ЕС после высылки российских дипломатов

Кобринец: взаимодействие РФ с ЕС продолжается, несмотря на высылку дипломатов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Взаимодействие между Россией и Европейским Союзом (ЕС), несмотря на высылку российских дипломатов, продолжается. Об этом сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в интервью ТАСС.

Дипломат напомнил, что ЕС инициировал высылку сотрудников представительства РФ в Брюсселе. В связи с этим Кобринец призвал Европу соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Тем более что работы у наших дипломатов в Брюсселе меньше не становится, да и контакты с представителями Евросоюза, несмотря на громкие заявления последних, продолжаются в целом ряде областей, где взаимодействие необходимо. Другой вопрос, что осуществляться оно должно было бы в гораздо более здоровой, деполитизированной и профессиональной атмосфере, но тут уже проблема в отходе от принципов диалога и дипломатии со стороны еэсовских контрагентов», — рассказал Кобринец.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польским дипломатам следует готовиться к скорой ответной высылке из России. Так она отреагировала на требование Варшавы выслать десять сотрудников российского генконсульства в Познани.

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