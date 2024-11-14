В МИД РФ объяснили отказ России раскрывать свои военные данные странам ОБСЕ

Кобринец: Россия отказалась раскрывать военные данные в ОБСЕ из-за других стран

Россия отказалась раскрывать странам ОБСЕ свои военные данные, как положено в рамках Венского документа 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности» (ВД-2011). Причину назвал в интервью ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

По его словам, РФ никогда не практиковала избирательный подход к своим обязательствам, но она также ждет ответной старательности в их исполнении от других участников организации.

«В июле прошлого года Чехия решила приостановить выполнение обязательств по ВД-2011 в отношении нашей страны. В ноябре Украина на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявила об отказе передавать данные ежегодного обмена военной информацией и ежегодные уведомления, предусмотренные положениями документа», — напомнил представитель российского МИД. Также Болгария, Польша и Франция не пригласили российских экспертов на посещение своих баз, а Нидерладны исключили РФ из списка рассылки уведомлений.

Такие действия других государств подорвали основу Венского документа, а механизмы верификации сделали просто еще одним источником получения западными странами развединформации, подчеркнул представитель министерства. В результате эти данные используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацбатальонов и прибывших в республику наемников.

«В этих условиях Россия не сочла возможным предоставить информацию о военных силах, основных системах вооружения и техники и планах развертывания этих систем, предусмотренную Разделом I ВД-2011, и уведомила о соответствующем решении ОБСЕ», — объяснил Кобринец.

Дипломат обратил внимание, что Россия по-прежнему не отказывается от обязательств, но решения будут приниматься в зависимости от выполнения Венского документа 2011 года остальными участниками ОБСЕ.

«Согласитесь, странно прятать от нас информацию, подстрекать Украину к войне, поставлять ей все более "убойное" оружие в огромных объемах и требовать от нас прозрачности в военной сфере. Так не пойдет», — заключил Кобринец.

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ оценил решение Москвы по выходу из Совета Европы. По его словам, организация изменилась с 1996 года, поскольку «демократические идеалы были принесены в жертву блоковым интересам».