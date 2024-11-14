Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:36, 14 ноября 2024Мир

В МИД РФ объяснили отказ России раскрывать свои военные данные странам ОБСЕ

Кобринец: Россия отказалась раскрывать военные данные в ОБСЕ из-за других стран
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия отказалась раскрывать странам ОБСЕ свои военные данные, как положено в рамках Венского документа 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности» (ВД-2011). Причину назвал в интервью ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

По его словам, РФ никогда не практиковала избирательный подход к своим обязательствам, но она также ждет ответной старательности в их исполнении от других участников организации.

«В июле прошлого года Чехия решила приостановить выполнение обязательств по ВД-2011 в отношении нашей страны. В ноябре Украина на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявила об отказе передавать данные ежегодного обмена военной информацией и ежегодные уведомления, предусмотренные положениями документа», — напомнил представитель российского МИД. Также Болгария, Польша и Франция не пригласили российских экспертов на посещение своих баз, а Нидерладны исключили РФ из списка рассылки уведомлений.

Такие действия других государств подорвали основу Венского документа, а механизмы верификации сделали просто еще одним источником получения западными странами развединформации, подчеркнул представитель министерства. В результате эти данные используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацбатальонов и прибывших в республику наемников.

«В этих условиях Россия не сочла возможным предоставить информацию о военных силах, основных системах вооружения и техники и планах развертывания этих систем, предусмотренную Разделом I ВД-2011, и уведомила о соответствующем решении ОБСЕ», — объяснил Кобринец.

Дипломат обратил внимание, что Россия по-прежнему не отказывается от обязательств, но решения будут приниматься в зависимости от выполнения Венского документа 2011 года остальными участниками ОБСЕ.

«Согласитесь, странно прятать от нас информацию, подстрекать Украину к войне, поставлять ей все более "убойное" оружие в огромных объемах и требовать от нас прозрачности в военной сфере. Так не пойдет», — заключил Кобринец.

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ оценил решение Москвы по выходу из Совета Европы. По его словам, организация изменилась с 1996 года, поскольку «демократические идеалы были принесены в жертву блоковым интересам».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в постпреды США при ООН поменяла мнение по Украине после победы Трампа. Какую позицию она заняла?

      Позицию Байдена по Украине назвали «политической импотенцией»

      Известная голливудская актриса объяснила отказ от грудных имплантов

      Немецкие военные пожаловались на преподавание «английского для домохозяек»

      Орбиту МКС подняли на пять километров

      Россиян предупредили о неожиданной опасности сиропов от кашля для гипертоников

      Шойгу посетил военную выставку в Китае

      СК оценил ущерб от действий ВСУ на территории России

      Стало известно о желудочно-кишечном кровотечении у Ливанова

      В московском метро задержали пьяного размахивающего ножом мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше