Wildberries захотел арендовать бывший склад IKEA

Wildberries захотел арендовать бывший складской комплекс IKEA в Есипове

Маркетплейс Wildberries захотел арендовать бывший складской комплекс IKEA в подмосковном Есипове. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Сейчас онлайн-ретейлер ведет переговоры с новым владельцем склада Робертом Узиловым. Представитель последнего пояснил, что в компании обсуждают разные сценарии и возможности развития актива.

Шведская Ingka Group открыла складской комплекс в Есипово в 2003 году. Изначально его площадь составляла порядка 50 тысяч квадратных метров, после чего ее расширили до 180 тысяч. Действующий на тот момент гендиректор группы компаний Ingka в России Патрик Антони называл дистрибьюторский центр «ключом для развития IKEA в России».

IKEA объявила о полном уходе из России летом 2022 года. Компания продала четыре завода и уволила всех сотрудников в стране. Активы приобрели две местные фирмы — изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс».

В феврале 2024 года шведский производитель мебели и товаров для дома продлил срок действия права на собственный товарный знак до 2033 года, чем обеспечил себе возможность оперативного возвращения на рынок страны. В решении Роспатента речь идет о логотипе, перечне услуг компании и праве официально продавать свои товары.

