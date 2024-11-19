В российском доме трубы питьевой воды затопило нечистотами

В Красноярске трубы питьевой воды в многоквартирном доме затопило нечистотами

В одном из жилых домов Красноярска водопровод затопило стоками. О ситуации пишет местное отделение организации «Народный фронт».

Коммунальная авария произошла в многоквартирном доме по улице Лесной. В 2018 году труба водоотведения в здании сгнила, и ее заменили на общий септик. Поначалу управляющая компания откачивала его регулярно раз в неделю, но впоследствии стала делать это только раз в пару месяцев. Спустя шесть лет септик стало затапливать. В результате этого фекалиями стало заливать огороды, а вскоре нечистоты проникли в трубы питьевой воды и теплокамеру.

Фекальные потопы продолжаются уже полгода. С тех пор в квартирах стоит невыносимое зловоние, а водопроводом жильцы пользуются только по экстренной надобности: мыться ездят в баню, а для гигиенических процедур используют отдельный таз. «Водой мою, включая маленькую струечку, потому что понимаю, септик переполнен и все в любой момент побежит в дом», — рассказала горожанка.

Жалобы в УК остались неуслышанными, решение проблемы не ускорило и предписание прокуратуры. Соседи также направляли обращение и в Роспотребнадзор. Общественники подключили к делу Минэкологии и департамент городского хозяйства.

Ранее в другом российском городе, Елизово, подвал дома начал томиться в нечистотах после прорыва трубы отопления. Сантехники приезжали на вызов лишь раз — и тогда они отказались спускаться в подвал, боясь испачкаться.