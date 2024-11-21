Бывшая порнозвезда из России рассказала о приходе в секс-индустрию из-за безденежья

Бывшая порнозвезда из России Полина Марченко, известная как Luxury Girl, рассказала, что они с мужем попали в секс-индустрию из-за безденежья. Об этом она заявила в подкасте блогерши Наташи Гасанхановой, видео доступно во «ВКонтакте».

Гостья подкаста отметила, что у них в семье начались финансовые трудности после того, как она ушла в декретный отпуск. «Мы пытались выйти из этой финансовой задницы, было много долгов, много кредитов, которые нужно было закрывать», — раскрыла Марченко.

По ее словам, их долги в совокупности составляли более 10-15 миллионов рублей. Экс-порноактриса добавила, что они с мужем пытались заработать разными способами, в том числе занимаясь бизнесом, однако в итоге решили сниматься в фильмах для взрослых. Кроме того, она заверила, что карьера в секс-индустрии привнесла новизну в их отношения.

Ранее Luxury Girl рассказала, что однажды у ее мужа едва не случился инфаркт в ходе съемок. Бывшая порнозвезда объяснила это сильной жарой в процессе работы.

Luxury Girl — российская порноактриса, блогер и режиссер. Снималась в роликах для взрослых вместе со своим супругом. Видео с ее участием набирали миллионы просмотров на сайте Pornhub. В марте 2022 года Марченко получила награду Pornhub Awards. На сегодняшний день она завершила карьеру в порноиндустрии.