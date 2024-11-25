Названы способы сэкономить на покупке ОСАГО

Финэксперт Балахтина: сэкономить на покупке ОСАГО поможет безаварийное вождение

Расходы на автомобили и их страхование становятся все более значительными, и покупка полиса ОСАГО — не исключение, отметила начальник управления по развитию сервиса лояльности сервиса «Апельсин» Светлана Балахтина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы сэкономить на его приобретении.

Один из самых эффективных способов сократить расходы на ОСАГО — это безаварийное вождение, подчеркнула эксперт. Она пояснила, что чем меньше человек попадает в аварии и другие происшествия, тем меньше его коэффициент бонус-малус (КБМ), который зависит от количества возмещений, выплаченных по ДТП, в которых автомобилист стал виновником.

«Каждый год безаварийного вождения может снизить стоимость полиса на 5-10 процентов. Убедитесь, что ваш КБМ учтен правильно. Если у вас есть возможность, проверьте свой КБМ в страховой компании перед покупкой полиса, чтобы получить максимальную выгоду», — посоветовала Балахтина.

При оформлении полиса собеседница «Ленты.ру» рекомендовала выбирать вариант, где будет указан единственный водитель. Чем больше водителей управляет автомобилем, тем выше риск ДТП, что приводит к увеличению стоимости полиса, пояснила она.

Опытным водителям, чтобы сэкономить, стоит избегать включения в ОСАГО новичков, рассказала Балахтина. Такие водители, по ее словам, повышают риск аварий и, как следствие, увеличивают стоимость полиса.

Сэкономить можно и с помощью сервисов и программ лояльности, которые возвращают часть стоимости ОСАГО кешбэком, сообщила эксперт. Для этого она призвала следить за акциями, уточнив, что сейчас компании активно стремятся привлечь клиентов и соревнуются друг с другом, чтобы предложить более высокие проценты и самые разные категории для накопления бонусов.

Ранее в Госдуме предложили в шесть раз увеличить штраф за езду без ОСАГО — с 800 до 5 тысяч рублей. Инициативу поддержали в правительстве России и МВД. При этом некоторые эксперты выразили сомнение в эффективности меры, поскольку использование дорожных камер для проверки полисов будет возможно не раньше осени 2026 года, а с 1 марта 2025-го ГИБДД перестанет проверять полисы при регистрации автомобилей.

