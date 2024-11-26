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18:48, 26 ноября 2024Экономика

В Минфине отреагировали на курс доллара

Глава Минфина Силуанов: текущий курс доллара способствует экспорту
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Министр финансов России Антон Силуанов считает текущий курс доллара благоприятным для российского экспорта. Об этом он сказал рамках IX Международного форума Финансового университета, указывает РБК.

По мнению главы Минфина, текущее значение доллара позитивно сказывается на компаниях, продающих товары за границу. Еще он указал, что для экспорта валютный курс важнее ключевой ставки, и призвал не думать о повышении ключевой ставки Центробанка, потому что такие ожидания сами по себе могут привести к ее росту.

Во время торгов во вторник, 26 ноября, курс доллара на Форекс превысил 107 рублей — максимум с весны 2022 года. А официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на 27 ноября, преодолели новые психологические отметки в 105 и 110 рублей соответственно.

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