The Astrophysical Journal Letters: обнаружена редкая группа карликовых галактик

Астрономы из Университета Енсе в Сеуле, Южная Корея, и других научных учреждений обнаружили редкую группу из пяти звездообразующих карликовых галактик в локальной вселенной. Это открытие описано в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Карликовые галактики представляют собой звездные системы с малой массой и низкой светимостью, обычно включающие несколько миллиардов звезд. По данным наблюдений, группировки таких галактик крайне редки, и вероятность того, что карликовая галактика окажется частью группы из четырех или более таких объектов, составляет менее 0,004 процента. В новом исследовании ученые описывают обнаружение группы, состоящей из пяти карликовых галактик, что делает находку уникальной.

Исследование основывалось на данных нескольких астрономических обзоров, включая Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Астрономы определили, что группа галактик выстроена вдоль прямой линии в небесной плоскости, причем три из них имеют общее направление вращения. Это указывает на потенциальные гравитационные взаимодействия между ними.

Группа находится в относительно изолированной среде на расстоянии около 117,3 миллиона световых лет от Земли. Пять галактик обозначены как D1, D2, D3, D4 и D5, и они образуют тонкую плоскую структуру, простирающуюся на 502 тысячи световых лет. Максимальная разница в лучевых скоростях между ними составляет 75 километров в секунду, и все галактики активно формируют звезды.

Масса всей группы составляет около 60,2 миллиарда солнечных масс. Среди карликовых галактик самая массивная — D2, с массой 275 миллионов солнечных масс, а наименее массивная — D4, с массой 14,7 миллиона солнечных масс. Медианная звездная масса галактик группы — 78,7 миллиона солнечных масс. Некоторые галактики, такие как D3 и D4, показывают признаки приливных взаимодействий, что также подтверждает их взаимодействие друг с другом.

Исследователи считают, что открытие подобной уникальной группы карликовых галактик может значительно расширить знания о том, как формируются и развиваются группы подобных объектов. Полученные данные могут способствовать проверке теорий формирования крупных космических структур и улучшить понимание механизмов эволюции карликовых галактик.