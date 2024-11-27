Российский голкипер с победы дебютировал в Лиге чемпионов

Голкипер «Штурма» Худяков дебютировал в Лиге чемпионов с победы над «Жироной»

Австрийский «Штурм» обыграл испанскую «Жирону» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на счету Мики Биерета. Ворота «Штурма» защищал россиянин Даниил Худяков. Для голкипера это был дебют как в составе команды, так и в Лиге чемпионов.

О переходе 20-летнего российского вратаря в «Штурм» стало известно 22 июля. Худяков присоединился к команде на правах свободного агента, подписав контракт до 2028 года. Он объяснил переход желанием играть в еврокубках.

Худяков — воспитанник «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в один миллион евро.