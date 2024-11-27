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22:27, 27 ноября 2024Спорт

«Ростов» победил «Спартак» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

«Ростов» дома обыграл «Спартак» и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Ростов» дома победил «Спартак» во втором четвертьфинальном матче Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Ростове и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Егор Голенков и Виктор Мелехин. У гостей гол на счету Кристофера Мартинса. Во втором тайме тренер красно-белых Деян Станкович разбил стекло на скамейке команды.

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу «Ростова». Таким образом, клуб под руководством Валерия Карпина вышел в полуфинал Пути РПЛ. «Спартак» продолжит борьбу в Пути регионов.

Ранее в следующий этап пробился московский ЦСКА, победивший казанский «Рубин» с общим счетом 3:0. Также в полуфинале Пути РПЛ сыграет действующий обладатель Кубка России «Зенит».

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