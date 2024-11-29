Обнаружен древний морской крокодил

В Перу обнаружили окаменелость древнего морского крокодила

Палеонтологи из Геологического горно-металлургического института Перу и школы Ла-Унион обнаружили окаменелость древнего морского крокодила, возраст которой составляет от 10 до 12 миллионов лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Обнаруженный экземпляр представляет собой молодую особь рыбоядного крокодила длиной около трех метров. Этот вид, относящийся к гавиалам, имел вытянутую морду, приспособленную к питанию исключительно рыбой, что отличает его от современных крокодилов и аллигаторов.

Ископаемые останки были найдены в пустыне Окукахе, примерно в 350 километрах к югу от Лимы. Эксперты провели тщательную реконструкцию останков, включая череп и челюсти, что позволило определить ключевые морфологические особенности данного экземпляра. Исследователи также отметили, что данный экземпляр не успел достигнуть половозрелого размера.

Палеонтологи установили, что ближайшим родственником этого ископаемого является современный индийский гавиал, который сохраняет многие черты древнего вида. Это открытие дополнительно подчеркивает разнообразие фауны миоценового периода в данном регионе.

Пустыня Окукахе известна богатством ископаемых находок, включая останки карликовых китов, дельфинов и акул, датируемых периодом от 5 до 23 миллионов лет назад. Открытие молодого гавиала расширяет знания о биологическом разнообразии того времени и демонстрирует важность региона для палеонтологических исследований.