Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:35, 29 ноября 2024Наука и техника

Обнаружен древний морской крокодил

В Перу обнаружили окаменелость древнего морского крокодила
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

Палеонтологи из Геологического горно-металлургического института Перу и школы Ла-Унион обнаружили окаменелость древнего морского крокодила, возраст которой составляет от 10 до 12 миллионов лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Обнаруженный экземпляр представляет собой молодую особь рыбоядного крокодила длиной около трех метров. Этот вид, относящийся к гавиалам, имел вытянутую морду, приспособленную к питанию исключительно рыбой, что отличает его от современных крокодилов и аллигаторов.

Ископаемые останки были найдены в пустыне Окукахе, примерно в 350 километрах к югу от Лимы. Эксперты провели тщательную реконструкцию останков, включая череп и челюсти, что позволило определить ключевые морфологические особенности данного экземпляра. Исследователи также отметили, что данный экземпляр не успел достигнуть половозрелого размера.

Палеонтологи установили, что ближайшим родственником этого ископаемого является современный индийский гавиал, который сохраняет многие черты древнего вида. Это открытие дополнительно подчеркивает разнообразие фауны миоценового периода в данном регионе.

Пустыня Окукахе известна богатством ископаемых находок, включая останки карликовых китов, дельфинов и акул, датируемых периодом от 5 до 23 миллионов лет назад. Открытие молодого гавиала расширяет знания о биологическом разнообразии того времени и демонстрирует важность региона для палеонтологических исследований.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Удар «Искандера» по ВСУ в Одессе уничтожил 72 военных. Среди них были французские наемники

      Продававшего пулеметы и винтовки за границу россиянина задержали сотрудники ФСБ

      Главное здание СК России впервые стало местом преступления

      Жена главы соццентра на Алтае раскрыла причину смерти постояльцев

      Трамп вылез из праздничной индейки и станцевал под свою победную песню

      Число отравившихся в частном доме престарелых россиян резко возросло

      Россиянка описала поездку в Оман фразой «мужчины должны обойтись без шорт»

      Украина пыталась ударить десятками беспилотников по шести регионам России

      ВСУ направили в Курскую область подготовленные на Западе военные части

      В России директора социального центра задержали после отравления трех постояльцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше