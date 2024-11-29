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13:08, 29 ноября 2024Наука и техника

Шесть россиян впервые в мире покинули самолет в стратосфере

«Ростех»: россияне установили рекорд по прыжкам с парашютом из стратосферы
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: «Ростех»

Три пары российских парашютистов впервые в мире прыгнули с высоты 10 120 метров, установив мировой рекорд. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Для прыжка из стратосферы использовались парашюты системы «Тандем-400» разработки «Ростеха». Особенностью прыжка стало раскрытие парашютов на высоте 10 тысяч метров, то есть практически под хвостом самолета.

Достижение парашютистов Государственного летно-испытательного центра Минобороны внесено в Книгу рекордов России.

В декабре 2023 года издание SpaceNews сообщило, что Федеральный суд по делам о банкротстве в штате Флорида (США) одобрил приобретение компанией SpaceX поставщика парашютов Pioneer Aerospace.

Производитель парашютов для космического корабля SpaceX Crew Dragon и ряда марсианский миссий НАСА обошелся компании в 2,2 миллиона долларов.

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