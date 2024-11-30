Малкина и Задорова оштрафовали за потасовку в НХЛ

Россиян Малкина и Задорова оштрафовали на пять тысяч долларов за потасовку в НХЛ

Российского нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина и защитника «Бостон Брюинс» Никиту Задорова оштрафовали за потасовку в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на странице турнира в соцсети X.

Оба игрока получили максимальный штраф в размере пяти тысяч долларов. Задорова наказали за неспортивное поведение, а Малкина — за удар клюшкой.

Инцидент произошел в мачте регулярного чемпионата в ночь на 30 ноября. Задоров, сидя на скамейке запасных, ударил Малкина клюшкой по спине. В ответ форвард «Питтсбурга» также хотел нанести удар, однако промахнулся и задел другого игрока «Бостона» — Мэйсона Лорея. В результате судьи наказали обоих россиян малыми штрафами.

Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 2:1. Малкин отметился результативной передачей.