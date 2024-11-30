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19:12, 30 ноября 2024Спорт

Малкина и Задорова оштрафовали за потасовку в НХЛ

Россиян Малкина и Задорова оштрафовали на пять тысяч долларов за потасовку в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Евгений Малкин

Евгений Малкин. Фото: Charles LeClaire / Reuters

Российского нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина и защитника «Бостон Брюинс» Никиту Задорова оштрафовали за потасовку в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на странице турнира в соцсети X.

Оба игрока получили максимальный штраф в размере пяти тысяч долларов. Задорова наказали за неспортивное поведение, а Малкина — за удар клюшкой.

Инцидент произошел в мачте регулярного чемпионата в ночь на 30 ноября. Задоров, сидя на скамейке запасных, ударил Малкина клюшкой по спине. В ответ форвард «Питтсбурга» также хотел нанести удар, однако промахнулся и задел другого игрока «Бостона» — Мэйсона Лорея. В результате судьи наказали обоих россиян малыми штрафами.

Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 2:1. Малкин отметился результативной передачей.

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