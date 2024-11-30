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08:35, 30 ноября 2024Силовые структуры

ОМОН провел рейды в ночных клубах Москвы

Mash: ОМОН провел рейды в московских ночных клубах Mono и Arma
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Тех, кто посещал столичный клуб Mono, начали массово задерживать после рейда силовиков. Об этом сообщает Mash.

В сети появилось видео, на котором показано, как задержанных заводят в автозак и просят убрать руки за голову. На данный момент о причине рейдов не сообщается.

Ранее ОМОН нагрянул в московский клуб Arma, где прошел досмотр людей. Ранее этот клуб назывался Mutabor.

Именно в этом клубе проходила «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой в 2023 году. На ней присутствовали известные российские звезды, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган и Оксана Самойлова, а также Гоша Карцев, Саша Сулим, Алена Водонаева, Вика Салават, Карина Нигай, Глюкоза и другие. На сцене выступала певица Анна Асти.

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