В России пятилетний мальчик встал на пути у разозлившегося на мать отца и попал в больницу

В Брянской области пятилетний мальчик попал в больницу, защищая мать от отца

В Брянской области пятилетний мальчик попал в больницу. К этому привела семейная ссора, сообщает издание Baza в Telegram.

Мальчик не хотел ложиться спать, что вывело из себя выпившего отца. Россиянин стал кричать сперва на ребенка, а затем на решившую заступиться за него мать. Выйдя из себя, он повалил женщину на пол и стал душить ее.

Увидев это, мальчик бросился на отца и получил серьезные травмы после того, как мужчина сконцентрировал внимание на нем. Когда россиянин остановился, его выгнали из дома, а мальчика повезли в больницу. Так ему диагностировали ушибы челюсти и многочисленные синяки.

Ранее житель Иркутска избил дочь и выбросил в окно с четвертого этажа. Сообщается, что он сделал это из-за внешности девушки. Что именно горожанину не понравилось в наружности родственницы, не сообщается.