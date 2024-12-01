Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в декабре

Россияне будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря

В декабре россиян ожидает шестидневка: дольше придется работать на неделе с 23 по 29 декабря, следует из производственного календаря.

Шестидневная рабочая неделя «компенсирует» последующие выходные. Выходной с субботы сдвинется на понедельник, 30 декабря. 31 декабря официально будет нерабочим днем. Таким образом, новогодние каникулы у россиян начнутся уже 29 декабря и продлятся до 8 января — всего 11 дней.

А на первой рабочей неделе 2025 года будет всего два рабочих дня: 9 и 10 января.

Ранее россияне уже отработали шестидневную рабочую неделю. Она длилась с 28 октября по 2 ноября. Субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем (в соответствии с Трудовым кодексом — сокращенным), а выходной перенесли на 30 апреля 2025 года.

Если работать шесть дней в неделю на постоянной основе, это может негативно отразиться на состоянии здоровья. Человеку недостаточно одного дня, чтобы восстановить силы после шести дней работы. Подобные психофизические нагрузки, по словам врача общей практики Елены Кудашкиной, приводят к ослаблению иммунитета и, как следствие, к аутоиммунным и инфекционным заболеваниям. Кроме того, возникает риск развития синдрома хронической усталости и депрессии