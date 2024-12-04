Охоту на загадочный гриб открыли грибники России

Дарящий долголетие гриб ищут жители Алтайского края под снегом

Несмотря на календарную зиму и выпавший снег, россияне открыли охоту на один загадочный гриб. Результатами своих поисков они поделились в группе во «ВКонтакте» «Грибы и грибники Алтайского края».

Зимняя «тихая охота» развернулась среди грибников Алтайского края. Как уточняется в группе, местные любители ищут в лесах чагу, другое название — трутовик скошенный, или березовый гриб. Он популярен в народной медицине и известен лекарственными свойствами. В числе прочего чага оказывает иммуностимулирующее и антивирусное действие.

«Это нужно, пить! Чага — гриб долголетия и молодости», — объяснили в комментариях под постом.

Этот необычный гриб образуется в результате заражения дерева и выглядит как черный нарост неправильной формы на стволе. Плодовое тело появляется лишь через три-четыре года после заражения, а его рост может длиться до 10-20 лет и неизбежно приводит к разрушению дерева-хозяина. Чаще всего чага растет на березах, из-за чего и получила название березовый гриб.

Ранее в Курской области в лесу обнаружили почерневшие «пальцы мертвеца». Речь идет о необычном грибе ксилярия многообразная, который получил народное название за внешнее сходство с пальцами, торчащими из-под земли. До этого стало известно, что в Рязанской области местные жители нашли редкий для региона гриб. В лесу у микрорайона Солотча был обнаружен звездовик сводчатый, имеющий крупную круглую шляпку с раскрытыми лопастями в виде звезд.