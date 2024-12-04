Ряду регионов России пообещали ненастную погоду

Синоптик Вильфанд: сильный ветер и осадки ожидаются в четырех округах России

В ближайшие дни в четырех округах России прогнозируется усиление ветра и осадки. В каких регионах ждать ненастья, агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По сведениям синоптика, неблагоприятная погода будет наблюдаться на территории Дальневосточного, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов. Так, перемещение циклона спровоцирует метели и ветер силой до 20 метров в секунду на Камчатке, Сахалине и севере Хабаровского края. Следом на дорогах образуется гололед. На юге Таймыра порывы могут достичь 30 метров в секунду, ожидаются там и снегопады. Мокрый снег выпадет и на юге Сибири, в Хакасии, предупреждает Вильфанд, также в регионе усилится ветер.

Аналогичный прогноз специалист дает жителям Мурманской области и Карелии. Гололедица вероятна в Ненецком автономном округе, налипание мокрого снега может возникнуть в Вологодской области. Коркой льда покроются дороги и тротуары в Поволжье — днем воздух там прогреется до нулевой отметки, а ночью столбики термометров будут показывать отрицательные значения. Мокрый снег и ветер до 25 метров в секунду ожидается и на Урале. Опасных погодных условий метеоролог на этой неделе не предвидит.

Ранее о возвращении снегопадов предупредили жителей столичного региона. 4 декабря снежный покров в Москве может вырасти на один-два сантиметра. Прогнозируется облачная погода, гололед и ледяные дожди.