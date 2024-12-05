Найден способ установить Windows 11 на старый ПК

Neowin: появилась возможность установить Windows 11 на старый ПК

Компания Microsoft оставила возможность установки Windows 11 на устаревшие компьютеры. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа отметили, что компания публично требует для установки актуальной ОС Windows наличие нового ПК с системой защиты TPM 2.0. Однако в реальности пользователи старых устройств или не отвечающим минимальным требованиям компьютеров все еще могут установить Windows 11.

Лазейку нашли специалисты Neowin и читатели издания. По их словам, можно попробовать установить немодифицированный образ Windows 11 24H2, скачанный с сайта Microsoft. Как заметили авторы, в большинстве случаев ОС без проблем устанавливается почти на любой ПК. Однако иногда система выдает предупреждение, что не может полностью функционировать на определенных устройствах.

Журналисты медиа напомнили, что одним из ограничением для установки Windows 11 является TPM 2.0. Данная технология защиты появилась в 2014 году. В начале декабря в Microsoft заметили, что наличие TPM 2.0 обязательно и «не обсуждается». Однако на сайте компании указано, что компьютер без TPM 2.0 соответствует минимальным системным требованиям ОС. Авторы Neowin попытался разобрать противоречие с Microsoft, но не получили оперативного ответа от корпорации.

В начале декабря специалисты Statcounter зафиксировали снижение доли Windows 11 впервые с мая. Если в октябре доля актуальной ОС составляла 35,58 процента, то в ноябре она упала до 34,94 процента.