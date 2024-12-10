В Курской области погиб один из последних представителей вымирающего коренного народа

В Курской области погиб один из последних представителей кереков в России

В Курской области погиб один из последних представителей кереков — вымирающего коренного народа России, проживавшего на Чукотке. Об этом сообщил паблик «Погиб на СВО» в социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно, 55-летний Иван Таймагыр служил в 810-й отдельной бригаде морской пехоты. 13 сентября он погиб в ходе боевых действий. Другие подробности его смерти не приводятся.

По информации из открытых источников, в 1959 году насчитывалось около 100 представителей кереков. В ходе переписи населения в 2010 году к этой народности себя отнесли всего четверо россиян, а в 2021 году это число выросло до 23. Остались ли в России другие живые кереки, доподлинно не известно.

Ранее в зоне специальной военной операции пошиб генерал-майор Павел Клименко, командовавший 5-й отдельной мотострелковой бригадой («Оплот»). Как выяснилось, группу офицера атаковали FPV-дроны Вооруженных сил Украины. В результате военный получил минно-взрывные травмы. Спасти его не удалось.