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14:23, 10 декабря 2024Россия

В Курской области погиб один из последних представителей вымирающего коренного народа

В Курской области погиб один из последних представителей кереков в России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Курской области погиб один из последних представителей кереков — вымирающего коренного народа России, проживавшего на Чукотке. Об этом сообщил паблик «Погиб на СВО» в социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно, 55-летний Иван Таймагыр служил в 810-й отдельной бригаде морской пехоты. 13 сентября он погиб в ходе боевых действий. Другие подробности его смерти не приводятся.

По информации из открытых источников, в 1959 году насчитывалось около 100 представителей кереков. В ходе переписи населения в 2010 году к этой народности себя отнесли всего четверо россиян, а в 2021 году это число выросло до 23. Остались ли в России другие живые кереки, доподлинно не известно.

Ранее в зоне специальной военной операции пошиб генерал-майор Павел Клименко, командовавший 5-й отдельной мотострелковой бригадой («Оплот»). Как выяснилось, группу офицера атаковали FPV-дроны Вооруженных сил Украины. В результате военный получил минно-взрывные травмы. Спасти его не удалось.

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