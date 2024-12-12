Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 12 декабря 2024Интернет и СМИ

Сотрудницы устроили рождественский розыгрыш начальнику и восхитили пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

В соцсети TikTok стало популярным видео с рождественским розыгрышем, который устроили сотрудницы своему начальнику, вернувшемуся в офис из отпуска. Многих пользователей сети восхитила оригинальная шутка девушек.

В опубликованном ролике можно увидеть, что работницы оклеили стены и пол кабинета начальника рождественской оберточной бумагой. Также завернутыми в подарочную бумагу оказались его диван, стол и компьютер. «О, боже, черт!» — воскликнул руководитель, когда зашел в кабинет. «Я должен найти способ здесь работать. Вы ведь знаете, что у меня на почте около 800 писем, да?» — добавил босс, обращаясь к сотрудницам.

Видео с их розыгрышем набрало почти 800 тысяч лайков. «В этом месте, должно быть, здорово работать», «Один из лучших розыгрышей в истории. Мне он очень понравился», «Кто-то тоже впечатлен тем, как им удалось все обернуть бумагой? Даже пол!» — высказались комментаторы.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как двоюродный брат решил разыграть ее и попал под суд. Парень сбросил девушку в бассейн, из-за чего она подала против него иск.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник атаковал казарму спецполка полиции в Грозном, пострадали четыре бойца. Это третий удар по территории Чечни

      Сотрудницы устроили рождественский розыгрыш начальнику и восхитили пользователей сети

      На Украине возмутились «подаренным» российским войскам мощным укрепрайоном под Покровском

      Россиянка побывала в Таиланде и раскрыла шесть раздражающих особенностей страны

      Названы наиболее действенные способы избавиться от похмелья

      Гагин заявил о возможной сдаче украинскими войсками Курахово в ДНР

      Женщина пережила нападение крокодила и почувствовала в себе сверхъестественную силу

      Названы явные признаки мужских измен

      Названы способные заменить сладости низкокалорийные десерты

      Сестра Кейт Мосс опубликовала откровенные фото в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше