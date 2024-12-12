Сотрудницы устроили рождественский розыгрыш начальнику и восхитили пользователей сети

В соцсети TikTok стало популярным видео с рождественским розыгрышем, который устроили сотрудницы своему начальнику, вернувшемуся в офис из отпуска. Многих пользователей сети восхитила оригинальная шутка девушек.

В опубликованном ролике можно увидеть, что работницы оклеили стены и пол кабинета начальника рождественской оберточной бумагой. Также завернутыми в подарочную бумагу оказались его диван, стол и компьютер. «О, боже, черт!» — воскликнул руководитель, когда зашел в кабинет. «Я должен найти способ здесь работать. Вы ведь знаете, что у меня на почте около 800 писем, да?» — добавил босс, обращаясь к сотрудницам.

Видео с их розыгрышем набрало почти 800 тысяч лайков. «В этом месте, должно быть, здорово работать», «Один из лучших розыгрышей в истории. Мне он очень понравился», «Кто-то тоже впечатлен тем, как им удалось все обернуть бумагой? Даже пол!» — высказались комментаторы.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как двоюродный брат решил разыграть ее и попал под суд. Парень сбросил девушку в бассейн, из-за чего она подала против него иск.