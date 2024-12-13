ФСБ задержала киллеров за подготовку покушения на топ-менеджера российского КБ

В Коломне ФСБ задержала двух киллеров за попытку взорвать гендиректора КБ

В Коломне сотрудники ФСБ задержали двух киллеров за попытку взорвать машину заместителя генерального директора КБ. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram.

По данным канала, неизвестные через мессенджер нашли двух исполнителей для совершения расправы над бизнесменом Геннадием Девятковым. Заказчики передали киллерам информацию о машине и взрывное устройство, которое они установили под днище.

Закончить дело злоумышленникам не удалось. Они были задержаны сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 22 года колонии за госизмену и теракт в российском регионе.