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11:09, 13 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ задержала киллеров за подготовку покушения на топ-менеджера российского КБ

В Коломне ФСБ задержала двух киллеров за попытку взорвать гендиректора КБ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Коломне сотрудники ФСБ задержали двух киллеров за попытку взорвать машину заместителя генерального директора КБ. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram.

По данным канала, неизвестные через мессенджер нашли двух исполнителей для совершения расправы над бизнесменом Геннадием Девятковым. Заказчики передали киллерам информацию о машине и взрывное устройство, которое они установили под днище.

Закончить дело злоумышленникам не удалось. Они были задержаны сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 22 года колонии за госизмену и теракт в российском регионе.

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